Mit dem Rad, mit dem MB-Trac und dem Zug nach Ahuillé

Zur Feier des 40. Jubiläums der Partnerschaft wählte die Delegation aus Gundremmingen ganz unterschiedliche Wege.

54 Gundremmingerinnen und Gundremminger sind nach Frankreich gereist, um ein bedeutendes Jubiläum zu feiern: Die Gemeinden Gundremmingen und Ahuillé pflegen seit nunmehr 40 Jahren eine enge Partnerschaft. Im vergangenen Sommer hatten die Jubiläumsfeierlichkeiten in Schwaben stattgefunden.

Der Besuch, der vom 8. bis zum 12. Mai stattfand, war geprägt von herzlichen Begegnungen und tollen Erlebnissen. Bereits die Anreise der 54 Teilnehmern war spannend, denn vier Personen kamen auf ganz außergewöhnliche Weise in die Partnergemeinde: Sie traten die lange Reise von über 1100 Kilometer mit zwei historische MB-Tracs an – eine symbolische Geste, die die Verbundenheit der beiden ländlichen Gemeinden unterstreicht.

Gruppe aus Gundremmingen fuhr mit dem Rad durch Frankreich

Weitere 15 Teilnehmer entschieden sich für eine umweltfreundliche Anreise per Fahrrad, was die nachhaltige Ausrichtung der Partnerschaft betonte. Die Radlgruppe reiste mit dem Zug nach Orléans, um von dort, gemeinsam mit den Traktoren als „Begleitfahrzeuge“, die 340 Kilometer nach Ahuillé zurückzulegen. Die übrigen 35 Fahrtteilnehmer stiegen in Günzburg in den Zug ein und wurden am Bahnhof in Laval von ihren Gastfamilien in Empfang genommen.

Während ihres viertägigen Aufenthalts in Ahuillé wurden die Gäste aus Gundremmingen herzlich empfangen und erlebten ein abwechslungsreiches Programm. Die französischen Freunde organisierten einen Tagesausflug zu einer Pferdezuchtanlage und eine große Jubiläumsfeier. Neben offiziellen Empfängen blieb noch genügend Zeit, um sich mit den Gastfamilien auszutauschen und die zum Teil jahrelangen Freundschaften zu pflegen. Die gemeinsamen Aktivitäten trugen nicht nur zur Feier des Partnerschaftsjubiläums bei, sondern förderten auch den Austausch von Ideen und Erfahrungen zwischen den beiden Gemeinden.

Bürgermeister Bühler: Gemeindepartnerschaft ist kostbares Gut für Gundremmingen

Bürgermeister Tobias Bühler äußerte sich erfreut über den gelungenen Besuch: "Die Partnerschaft zwischen Gundremmingen und Ahuillé ist ein kostbares Gut, das über die Jahre hinweg gewachsen ist. Der Besuch unserer Freunde in Ahuillé hat dazu beigetragen, diese Bindungen weiter zu stärken und neue Impulse für zukünftige gemeinsame Projekte zu setzen."

Der Besuch der „Gundremminger“ in Ahuillé war nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, die Bedeutung von internationaler Freundschaft, Zusammenarbeit und Verständigung zu betonen. Die deutsch-französische Partnerschaft ist auch nach 40 Jahren nach wie vor ein wichtiges Fundament des heutigen Europas. Das gegenseitige Kennenlernen fördert das Verständnis für die andere Kultur und trägt damit wesentlich zur Friedensarbeit und europäischen Verständigung bei.

Nach vier spannenden Tagen in Ahuillé ging's am Sonntagmorgen wieder mit dem Zug zurück in die Heimat, jedoch nicht ohne eine „Spritztour“ durch Paris. Den vierstündigen Aufenthalt nutzte die Gruppe, um bei einer Bustour interessantes über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten zu erfahren. Gundremmingen freut sich schon heute auf den nächsten Besuch aus der Partnergemeinde. (AZ)