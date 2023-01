Gundremmingen

vor 49 Min.

Was ist seit Abschaltung des Kernkraftwerks Gundremmingen passiert?

Plus Vor einem Jahr war das AKW Geschichte: Außen ist davon noch nicht viel zu erkennen. Im Inneren der Gebäude und in den Kühltürmen ist bereits heftig ausgeräumt worden.

Von Till Hofmann

Donnerstagmittag, sieben Grad zeigt das Thermometer an, lediglich ein paar Schleierwolken geben dem blauen Himmel noch andere Farbanstriche. Wenn es nicht so abgedroschen wäre, könnte man schreiben: Die Sonne strahlt über Gundremmingen. Spaziergänger nutzen die Gelegenheit für eine Runde in der Natur. Manche wählen das Kernkraftwerk Gundremmingen als Fixpunkt, an dem sie sich orientieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

