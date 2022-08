Wasserleitungen an Rohbau in Gundremmingen mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter beschädigt Wasserleitungen am Rohbau eines Mehrgenerationenhauses in Gundremmingen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Anfang Juni bis diese Woche die Wasserleitungen am Rohbau eines Mehrgenerationenhauses in der Kirchstraße in Gundremmingen beschädigt. Laut Polizei wurde beim Anschluss einer Badewanne ein abfallender Wasserdruck festgestellt. Der Grund dafür waren zwei durchgezwickte Wasserleitungen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)