Zwei Einbrüche in Gundremmingen

Der Dorfladen und eine Gaststätte sind in Gundremmingen von mindestens einem Täter heimgesucht worden. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In Gundremmingen wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zweimal eingebrochen. Die Polizei geht von mindestens einem Täter aus. So wurden mehrere Fenster am Gundremminger Dorfladen eingeschlagen und in das Geschäft eingestiegen. Drinnen sind mehrere Türen aufgehebelt worden. Der Strom im Gebäude fiel aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro. Bei einem Gasthof in Gundremmingen wurde ebenfalls im selben Tatzeitraum ein Fenster aufgehebelt und es wurden die Schränke im Gastraum durchwühlt. Bei beiden Einbrüchen ist nach bisherigem Stand nichts mitgenommen worden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Burgau (08222/9690-0) in Verbindung zu setzen. (AZ)