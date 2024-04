Gundremmingen

vor 18 Min.

Zwischenlager des Kernkraftwerks ist erneut Thema in Gundremmingen

Plus Vier Bauanträge des Betreibers stoßen im Gemeinderat Gundremmingen auf Ablehnung. Auch über eine Bronzeskulptur spricht das Gremium.

Von Peter Wieser

Vier Bauanträge, das Zwischenlager des Kernkraftwerks betreffend, galt es bei der Sitzung des Gundremminger Gemeinderats am Donnerstag zu behandeln: Es ging um den Neubau eines Wach- und Zugangsgebäudes mit Sicherungszentrale und Lkw-Schleuse, die Errichtung eines Schaltanlagengebäudes mit Netzersatzanlage und Lager, einer Sicherungszaunanlage sowie einer Umspannanlage. Für keine der vorgesehenen Baumaßnahmen, die sowohl auf dem Bestandsgelände des Kernkraftwerks, aber auch im Außenbereich stattfinden sollen, wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

In Bezug auf die beiden ersten Bauanträge erklärte Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU): Mit dem Erwerb des Tiefbrunnens von der RWE Nuclear GmbH werde das Kernkraftwerk gegen Mitte des Jahres an die gemeindliche Wasserversorgung angeschlossen. Die Erschließung des betreffenden Grundstücks sei dadurch nicht gesichert, nachdem ein Durchleiten über die bestehenden Wasserleitungen der RWE Nuclear GmbH satzungsgemäß nicht möglich sei. Aus diesem Grund könne das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilt werden und die beiden Bauanträge seien abzulehnen, so Bühler.

