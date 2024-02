1,8 Millionen Euro Förderung für schnelles Internet in Haldenwang

Die Gemeinde erhält einen umfangreichen Zuschuss für den Ausbau der Infrastruktur. Das ist der Zeitplan für das Projekt.

Haldenwang surft bald mit Gigabit: Die Gemeinde erhält eine Förderung fast 1,8 Millionen Euro für den Ausbau von ultraschnellem Internet im Rahmen der Gigabit-Initiative des Freistaats Bayern. Das teilte die Günzburger Landtagsabgeordnete Jenny Schack ( CSU) in einer Pressemitteilung mit.

"Der Ausbau von schnellem Internet ist entscheidend, um die Lebensqualität und die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit unserer Regionen zu stärken und den Bürgerinnen und Bürgern eine zeitgemäße Teilhabe an der digitalen Welt zu ermöglichen", so die Abgeordnete. Neben Haldenwang haben am Donnerstag auch der Markt Welden, die Gemeinde Walkertshofen und die Gemeinde Horgau Fördermittel offiziell erhalten.

Bei dem Projekt in Haldenwang kommt der sogenannte „Next Generation Acces“ (NGA) zum Einsatz. Hiermit werden Zugangsnetze bezeichnet, die die oftmals kupferbasierenden Infrastrukturen teilweise oder ganz durch Glasfaserleitungen ersetzen. Mit solchen Netzen werden Geschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s und mehr im Downstream erreicht.

Ausbau soll bis 2027 abgeschlossen sein

Die Förderung steht ab sofort zum Ausbau des schnellen Internets in den Orten Eichenhofen, Hafenhofen, Haldenwang und Konzenberg bereit. „Eine moderne Infrastruktur ist das Rückgrat unserer ländlich geprägten Gemeinde“, sagt Doris Egger, Bürgermeisterin der Gemeinde Haldenwang. Der Ausbau von ultraschnellem Internet sei hierfür ein essenzieller Beitrag. Der Ausbau soll der Pressemitteilung zufolge so bald wie möglich nach Erhalt des Förderbescheides beginnen und bis 2027 abgeschlossen sein. Zehn Prozent der Kosten trägt die Gemeinde, 90 Prozent werden vom Freistaat getragen. (AZ)

