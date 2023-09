84-Jährige missachtet Vorfahrt: Unfall auf der Kreuzung

Eine Autofahrerin übersieht in Haldenwang ein Auto, das von links kommt. Verletzt wird niemand, der Schaden ist groß.

Am Samstag gegen 17 Uhr ereignete sich in Haldenwang auf der Hauptstraße, Ecke Riedäcker Straße ein Verkehrsunfall. Eine 84-Jährige fuhr laut Polizei von der Straße Riedäcker kommend nach links in die Hauptstraße und missachtete dabei die Vorfahrt. Beim Einfahren in die Hauptstraße übersah sie ein Auto, das von links kam.

Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die 84-jährige Unfallverursacherin und der 34-jährige Unfallgegner blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (AZ)