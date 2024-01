Haldenwang

vor 34 Min.

Ärger im Gemeinderat Haldenwang: Jetzt spricht die Bürgermeisterin

Plus Der Gemeinderat Haldenwang hat über einen rechtswidrigen Beschluss diskutiert. Bürgermeisterin Doris Egger wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Von Rebekka Jakob Artikel anhören Shape

Es brodelt im Gemeinderat Haldenwang. Um einen Gemeinderatsbeschluss ist wie berichtet in der Januar-Sitzung ein Streit entbrannt, bei dem aus dem Gemeinderat Vorwürfe gegen Bürgermeisterin Doris Egger laut wurden. Nun hat sich die Bürgermeisterin in einer Stellungnahme an unsere Redaktion gewandt. Sie bestreitet die Vorwürfe und übt ihrerseits Kritik.

Hintergrund ist der Grundstückserwerb für das geplante Gewerbegebiet. Hier sollten die zweiten und dritten Bürgermeister bevollmächtigt werden, selbstständig Grundstücksverhandlungen zu führen. Der Gemeinderat sei im November über den rechtswidrigen Beschluss informiert worden, so die Bürgermeisterin. Da das Gremium die empfohlene Aufhebung des Beschlusses ablehnte, wurde eine rechtsaufsichtliche Prüfung durch das Landratsamt eingeleitet. "Dem Gemeinderat war dieser Schritt bekannt", betont die Bürgermeisterin in ihrer Stellungnahme. Nach erfolgter Prüfung durch die Rechtsaufsicht sei die Aufhebung des Beschlusses angeordnet worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen