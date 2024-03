Auto stoßen frontal zusammen: Zwei Personen leicht verletzt

Eine Autofahrerin nimmt bei Haldenwang einem anderen Auto die Vorfahrt.

Die Fahrerin eines Nissans befuhr am Samstag gegen 12.45 Uhr die Ortsverbindungsstraße Röfingen in Richtung Haldenwang. An der Abzweigung in die Hauptstraße von Haldenwang übersah die Fahrerin einen vorfahrtsberechtigen BMW. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden diese teils schwer im Frontbereich beschädigt.

Der Rettungsdienst versorgte zwei leicht verletzte Mitfahrer des Nissans. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsmittel aufgenommen und eine Verkehrslenkung durchgeführt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Haldenwang und Röfingen, die Kreisbrandinspektion, Polizei, Rettungsdienst und ein Abschleppunternehmen. (AZ)