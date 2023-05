Autofahrer streift beim Abbiegen Transporter und fährt einfach weiter

Ein 68-Jähriger baut mit seinem 45 km/h-Auto einen Unfall in Haldenwang und kümmert sich nicht um den Schaden. Was die Polizei über den Mann herausfindet.

Am frühen Freitagabend gegen 18.30 Uhr hat sich auf der Hauptstraße am westlichen Ortsausgang von Haldenwang ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 68-jähriger Mann fuhr mit seinem 45 km/h-Auto von dem Reststück der alten Staatsstraße bei Haldenwang nach rechts in die Hauptstraße ein. Der Mann bog laut Polizei in zu großem Bogen nach rechts ab und streifte dabei einen Kleintransporter, der auf der Hauptstraße vom Kreisverkehr kommend Richtung Haldenwang fuhr. Der Mann mit dem 45 km/h-Auto fuhr anschließend weiter Richtung Konzenberg.

Anzeige wegen Unfallflucht

Der Fahrer des Kleintransporters wendete und fuhr dem Mann hinterher. Kurz vor Konzenberg konnte er das Auto stoppen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 68-jährige Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme zur Unfallzeit nicht fahrtauglich war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Gegen den 68-jährigen Mann wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht erstattet. (AZ)