Betrunkener Fahrer rast über Kreisverkehr hinweg

Mit etwas mehr als ein Promille war ein Mann in Richtung Konzenberg zu schnell unterwegs. Er konnte den Pkw nach der Unfallfahrt leicht verletzt verlassen.

Am Freitag kurz nach Mitternacht wurde die Streife der Polizeiinspektion Burgau zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Autofahrer war laut Polizeibericht von Haldenwang kommend in Richtung Konzenberg unterwegs. Kurz vor Konzenberg näherte er sich dem Kreisverkehr zu schnell. Deshalb überfuhr er zunächst die Verkehrsinsel vor dem Kreisel und dann den Kreisverkehr. Auf der anderen Seite kam er im Graben zum Stillstand. Wie die Polizei berichtet bemerkten die eingesetzten Beamten beim Fahrer während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch. Ein Test am Alkomaten erbrachte einen Wert von knapp über ein Promille. Deshalb ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Beim Unfall wurde der Beifahrer leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4500 Euro, der Pkw musste abgeschleppt werden. (AZ)