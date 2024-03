Haldenwang

06:00 Uhr

Dorfladen Haldenwang: Ein Nachmieter ist noch nicht in Sicht

Ende März ist Schluss mit dem Dorfladen in Haldenwang. Was dann aus den Räumen wird, ist noch offen. Die Gemeinde sucht fieberhaft einen Nachmieter.

Plus Andrea Karsten-Arnold wird am 16. März zum letzten Mal hinter der Theke des Dorfladens stehen. Bürgermeisterin Doris Egger will Leerstand vermeiden.

Von Heike Schreiber

Das Ende des Dorfladens in Haldenwang rückt näher. Andrea Karsten-Arnold und ihr Mann Jürgen Karsten, die den Laden seit 2016 betrieben haben, werden wie angekündigt in Kürze aufhören. Da sich bisher kein potenzieller Nachfolger bei der Gemeinde gemeldet hat, beginnt Karsten-Arnold ab dem 4. März mit dem Ausverkauf, zwölf Tage später wird sie zum letzten Mal hinter der Theke stehen. Dann werden die Räume an der Hauptstraße geräumt und renoviert. Lange leer stehen lassen will sie die Bürgermeisterin Doris Egger auf keinen Fall. "Ich hoffe, dass sich noch eine Lösung auftut."

Im Oktober 2016 waren Karsten Arnold und ihr Ehemann mit dem Dorfladen neben dem Rathaus in Haldenwang gestartet. Der Laden kam gut an und hatte schnell seine treue Stammkundschaft bis aus dem südlichen Landkreis und dem angrenzenden Augsburger Raum. Nach 2021, dem laut Ehepaar "besten Jahr, das wir je hatten", ging der Umsatz zurück. Das war allerdings nicht der Hauptgrund dafür, dass das Ehepaar jetzt nach sieben Jahren aufhört. Größtes Problem seien die Nachwehen der Coronakrise und das Finanzamt, dass neben einer Nachzahlung für das umsatzstarke Jahr 2021 auch noch satte Vorauszahlungen für die Jahre 2022 und 2023 forderte. Diese Kosten hätten sie aufgefressen, wie es Karsten-Arnold ausdrückte. Sie und ihr Mann beschlossen, schweren Herzens, den Laden aufzugeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

