Haldenwangs Ehrenpräsident wird Oberfastnachter beim Eröffnungsball

Im Rahmen des Eröffnungsballs der Haldenwanger Gaudi wird Rudi Wolf für sein Schaffen mit dem Furzafang'r Orden geehrt. Außerdem zeigen die Gruppen ihre Showacts.

Seit 1987 ehrt die Haldenwanger Gaudi während ihres Eröffnungsballs einen Menschen, der sich ganz besonders um den Fasching und die Haldenwanger Gaudi verdient gemacht hat mit dem Furzafang'r Orden.

Er ist eine Legende bei der Haldenwanger Gaudi: "Dem diesjährigen Furzafang'r schien kein Amt zu fremd und keine Arbeit zu schwer, als dass er es nicht mit Bravour erledigen konnte. Kein Auftritt war zu schwierig, als dass er sich diesem nicht mit vollem körperlichem Einsatz gewidmet hatte", so beschreibt es der Verein. "Schwanensee" und "5 Mann am Klavier" sind nur zwei der legendären Auftritte des Männerballetts. Im festlich geschmückten Bürgersaal ehrt die Haldenwanger Gaudi bei ihrem Eröffnungsball Rudi Wolf für sein unermüdliches Schaffen.

Am Faschingssonntag findet der Lumpenball in Haldenwang statt

Die Haldenwanger Gaudi zeigte beim Eröffnungsball am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison ihr gesamtes Programm. Die kleinen Hoheiten Vanessa (Haak) die Quirlige und Lukas (Haak) der Ruhige gaben ihr Debüt. Alle Gruppen präsentierten ihre traditionellen Marschdarbietungen. Im Anschluss konnten die kleinsten der Gaudi mit ihrer Show "Waldfeen" alle Besucher verzaubern. Über die weiten Meere schipperten die „Wikinger“ der Kidsgarde und gaben ihren Showtanz zum Besten. Auch die Old Gaudi Dancers haben für ihr Publikum einen abwechslungsreichen Tanz unter dem Motto "Ein Bummel über den Rummel" zum Besten gegeben.

Das große Prinzenpaar Patrizia (Urian) die Fröhliche und Lukas (Grasselt) von den Roggenkugeln legten nach ihrem romantischen Walzer einen fetzigen Discofox aufs Haldenwanger Parkett. Zu den Klängen von "Sará perché ti amo" wurde das amtierende Prinzenpaar kräftig angefeuert. Zu späterer Stunde war es dann so weit: Die Haldenwanger Showtanzgruppe zeigte "Fire and Ice" und nahm die Besucher mit in eine mystische Welt.

Wer Lust bekommen hat, ein buntes Programm im Haldenwanger Bürgersaal zu sehen, der sollte sich den Lumpenball am Faschingssonntag im Kalender markieren. Die Gaudi freut sich außerdem auf viele bunt kostümierte Besucher beim großen Faschingstreiben am Rathausplatz. Die Party steigt ab 11.11 Uhr und es sind einige Acts, die auf der überdachten Showbühne auftreten werden. (AZ)

