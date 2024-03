Haushalt beschlossen, Streitthema vertagt

Das Zahlenwerk für die Gemeinde Haldenwang ist beschlossene Sache. Über den Streit um Grundstücksverhandlungen spricht das Gremium nichtöffentlich.

Der Gemeinderat Haldenwang hat den Haushalt für das Jahr 2024 beschlossen. Mit einem Verwaltungshaushalt in Höhe von rund 4,6 Millionen und einem Vermögenshaushalt von knapp 5,5 Millionen Euro liege der Gesamthaushalt erneut höher als in den vergangenen Jahren, was an den Investitionen liege, fasste Kämmerin Manuela Hesse zusammen. Gestiegene Steuer- und Umlagekraft hätten zur Folge, dass die Kreisumlage deutlich über die Ein-Millionengrenze steige. Gegenüber dem Vorjahr haben sich auch die Personalkosten um 200.000 Euro erhöht – sie finden sich größtenteils im Bereich der Kindergärten wieder.

Trotz Gebührenerhöhungen wird mit einem Defizit von rund 580.000 Euro gerechnet. Zu Jahresbeginn lagen die Rücklagen bei knapp drei Millionen, vorgesehen ist eine Entnahme von zwei Millionen Euro. Die Verschuldung betrug 1,9 Millionen, eine Million Euro soll getilgt werden. Ob ein neuer Kredit aufgenommen werde, werde sich zeigen so die Kämmerin.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Aufhebung eines Beschlusses vom 4. Oktober 2023. Dieser bezieht sich auf das Durchführen von Grundstücksverhandlungen durch den Zweiten und den Dritten Bürgermeister in Verbindung mit dem geplanten Gewerbegebiet. Um das Thema hatte es zuletzt wie berichtet Streit zwischen Gemeinderat und Bürgermeisterin gegeben. Der Punkt wurde auf Antrag in den nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung verlegt.