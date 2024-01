Haldenwang

06:00 Uhr

In der Gemeinde Haldenwang steigen die Kita-Gebühren

Die neu gebaute Kita in Konzenberg, eine der beiden Einrichtungen in der Gemeinde Haldenwang: In zwei Schritten erhöhen sich im September 2024 und im September 2025 die Beiträge.

Plus Schon länger gab es keine Beitragserhöhung der Kita-Gebühren. Jetzt hat die Gemeinde die Gebühren an Buchungszeiten angepasst. Auch das Investitionsprogramm wurde beschlossen.

Innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft hat nun auch die Gemeinde Haldenwang aufgrund der gestiegenen Gesamtkosten eine Erhöhung der Beiträge für die beiden Kindertagesstätten im Ortsteil Konzenberg in zwei Schritten beschlossen. Diese tritt zum 1. September 2024 in Kraft, zum 1. September 2025 steigen die Gebühren ein weiteres Mal geringfügig.

Die Rätinnen und Räte folgten dem Vorschlag der Verwaltung, bei längeren Buchungszeiten die Steigerung höher anzusetzen. Teilweise hätten Eltern in der Vergangenheit ihre Kinder früher abgeholt als gebucht, aufgrund der größeren Schritte werde dies gezielter erfolgen und man könne besser mit dem Personal planen, so Bürgermeisterin Doris Egger. Gleichzeitig wolle man, dass die geringeren Stunden entsprechend bezahlbar blieben. Somit steigen beispielsweise die Kindergartengebühren zunächst bei einer Buchung bis zu fünf Stunden um zehn, bei bis zu sieben Stunden um 40 Euro monatlich und sind etwas höher angesetzt als in der vorliegenden Tabelle vorgeschlagen. Im vergangenen Jahr hatte das Defizit 363.000 Euro betragen. Es habe seit längerem keine Beitragserhöhung gegeben und man liege nach wie vor günstig, meinte Ute Kanzler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

