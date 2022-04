Haldenwang

06:30 Uhr

In Haldenwang haben Jugendliche den Jugendtreff wiederbelebt

Plus Die Jugendlichen von Haldenwang wollen wieder einen Treffpunkt im Ort. Die Gemeinde macht klare Vorgaben.

Von Peter Wieser

Bis vor etwa zwei Jahren gab es in Haldenwang einen Jugendtreff. Dann zerschlug sich das Ganze und seitdem steht das im Besitz der Gemeinde befindliche Gebäude neben dem Haldenwanger Rathaus leer. Ganz früher befanden sich darin Wohnungen, auch eine Poststelle war schon einmal dort untergebracht und später eben der Jugendtreff. Ein solcher soll dort wieder einziehen, nachdem Jugendliche ihren Wunsch nach einem Treffpunkt herangetragen hatten. In der März-Sitzung war das Thema im Gemeinderat angesprochen worden. Das Gremium war sich einig gewesen, dass man für die Haldenwanger Jugend etwas tun wolle und es wurde ein Termin vor Ort festgelegt. Der fand am Freitag mit Bürgermeisterin Doris Egger und deren Stellvertreter, Mitgliedern des Gemeinderats sowie mit durchschnittlich 15-jährigen Jugendlichen statt. Einige Ältere des ehemaligen Jugendtreffs waren ebenfalls gekommen.

