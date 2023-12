Jugendlicher Radfahrer streift in Haldenwang Auto und stürzt

Ein 14-jähriger Radler kommt auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit einem Auto. Er hat noch Glück im Unglück.

Die Polizei in Burgau schreibt den Ausgang eines Unfalls zwischen einem Rad- und einem Autofahrer einem unaufmerksamen 14-Jährigen zu. Am Samstag gegen 10.55 Uhr befuhr dieser mit seinem Fahrrad bergabwärts die Ritter-Kunz-Straße in Haldenwang. Dabei kam er laut Polizeiangaben aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort das Auto einer entgegenkommenden Verkehrsteilnehmerin. Der Radfahrer fiel zu Boden und zog sich dabei mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Wie die Polizei mitteilte, kam der Radfahrer mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus nach Günzburg. Die Unfallgegnerin blieb unverletzt. Der Gesamtunfallschaden wurde von der Polizei auf rund 1100 Euro geschätzt. (AZ)