Klingendes Film-Festival beim Musikverein Haldenwang-Hafenhofen

Plus Der Musikverein Haldenwang-Hafenhofen stellt sein Jahreskonzert unter das Motto Filmmusik. Aber auch traditionelle Blasmusik reißt an diesem Abend das Publikum mit.

Von Martin Gah

Einen abwechslungsreichen und beschwingten Abend erlebten die Zuhörer des Jahreskonzerts des Musikvereins Haldenwang-Hafenhofen. Die Eröffnung im Bürgersaal des Rathauses Haldenwang übernahm das Jugendorchester des Musikforum Notissimus, ein Zusammenschluss für die Jugendausbildung in den Musikvereinen der Verwaltungsgemeinschaft Haldenwang. Andreas Altstetter dirigierte und begleitete mit dem Keyboard. Die jungen Musiker präsentierten drei Stücke aus drei verschiedenen Stilrichtungen: Folk gab es mit „Blowing in the Wind“ von Bob Dylan, Rock ’n’ Roll mit „500 Miles“ von den Hooters, klassischen Jazz mit „Oh when the Saints“. Erst nach einer swingenden Zugabe zum Mitklatschen kamen die jungen Musiker von der Bühne.

Die Musikerinnen und Musiker der Hauptkapelle, dirigiert von Martin Erber und Karolina Simnacher, hatten ihr Programm unter das Motto Filmmusik gestellt. Auf dem Film von Roman Polanski aus dem Jahr 1967 basiert das Musical „Tanz der Vampire“ des Komponisten Jim Steinman. Wolfgang Wössner arrangierte dieses für Blasorchester. Das Musical hat ein romantisches Thema, welches das Werben der zwei Liebesrivalen um die Wirtstochter illustriert. Dann folgt eine finster klingende Passage, die die Ewigkeit des Vampirlebens darstellt. Eine fröhlich hüpfende Melodie bekommt der Tanz auf dem Mitternachtsball.

