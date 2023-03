Michael Straub führt den CSU-Ortsverband Haldenwang

Nach 16 Jahren verabschiedet sich Hedwig Bierlein als Vorsitzende.

Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes " Haldenwang mit Umland" im Gasthaus zum Adler in Glöttweng wählten die Partiemitglieder neue Vorstandsmitglieder. Die bisherige Vorsitzende Hedwig Bierlein aus Landensberg kandidierte nach 16 Jahren Amtszeit nicht mehr. Zum neuen Vorsitzenden wurde daraufhin Michael Straub aus Konzenberg einstimmig gewählt.

Wiedergewählt wurden die bisherigen Stellvertreter Herbert Riehr aus Dürrlauingen, Georg Baur aus Waldkirch sowie Doris Egger aus Röfingen. Schatzmeister ist erstmals Peter Finkel aus Haldenwang (bisher Albert Rau). Das Amt des Schriftführers hat nun Dorothea Schretzenmaier aus Dürrlauingen inne (bisher Sonja Foag). Änderungen gab es auch bei den Beisitzern: Bernhard Bronner, Karl Oberschmid, Christina Wörner, Hedwig Bierlein, Maria Granz, Albert Rau und Georg Holzinger wurden gewählt.

Langjähriges Engagement geehrt

Der Haldenwanger Kreisrat Peter Finkel berichtete ausführlich über die Arbeit des Kreistages und die wichtigsten Zukunftsprojekte. Unterstützt wurde er dabei vom CSU-Kreisvorsitzenden und Landrat Dr. Hans Reichhart. Wichtigste Themen waren die Krankenhaussituation, fehlende Notärzte und die ländliche Hausärzteversorgung. Bei den Planungen zu der neuen ICE-Strecke Augsburg-Ulm im Bereich der VG Haldenwang dürfte der Trassenverlauf nördlich der Autobahn eine Mehrheit finden.

Der CSU-Kreisvorsitzende Hans Reichhart überreichte Ehrenurkunden für 20 Jahre Mitgliedschaft an Michael Straub und an Heinrich Kirschner für 40 Jahre. Blumen gab es für die scheidende Vorsitzende Hedwig Bierlein. Lobende Worte und viel Applaus erhielt auch Albert Rau für 35 Jahre Kassiertätigkeit. Zuletzt nützten die Landtagskandidatinnen Jenny Schack und Stefanie Wagner sowie Bezirkstagskandidatin Susanne Wohlhöfler die Möglichkeit, sich in der Versammlung vorzustellen. (AZ)