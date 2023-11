Haldenwang

vor 32 Min.

Parkende Fahrzeuge sorgen in Haldenwang für Diskussionen

Plus Die Ortseinfahrt von Haldenwang wird durch auf der Straße abgestellte Fahrzeuge eng und unübersichtlich. Was die Gemeinde jetzt dagegen unternehmen will.

Von Peter Wieser

Regelmäßig und teilweise unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge sorgen in Haldenwang am Ortseingang von Hafenhofen kommend immer wieder für ein Ärgernis. Die Straße ist unübersichtlich und die Einmündung in die Bachgasse nicht mehr einsehbar. In der Vergangenheit war im Haldenwanger Gemeinderat schon einmal das Anbringen eines Fahrradschutzstreifens zur Sprache gekommen. Ein solcher würde nicht nur mehr Sicherheit für Fahrradfahrer bieten, sondern wäre auch eine Lösung hinsichtlich der Parksituation. In der jüngsten Sitzung war dies erneut Thema.

Die Straße sei zu schmal für einen solchen Streifen in der vorgeschriebenen Breite, wie Bürgermeisterin Doris Egger informierte. Dass dieser 1,5 Meter betragen müsse, sorgte unter den Rätinnen und Räten für Unverständnis. Wenn ein Auto parke, werde die Straße genauso schmäler, sah es Dieter Reitenauer. Es müsse zumindest die Möglichkeit geben, dass bei Gegenverkehr auch ein Lastwagen zwischen den parkenden Fahrzeugen einscheren könne.

