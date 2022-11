Patrizia und Lukas sind Prinzenpaar der Haldenwanger Gaudi

Patrizia I., die Fröhliche, und Lukas I. von den Roggenkugeln regieren über die Haldenwanger Gaudi. Sie waren eines der ersten Prinzenpaare, die inthronisiert wurden.

Eigentlich gehört es sich, dass zuerst die Prinzessin vorgestellt wird und dann der Prinz. Aber bei Lukas I. von den Roggenkugeln, der am Montag zudem seinen 19. Geburtstag feiert, da macht der Name eben neugierig. Also: Lukas Grasselt kommt aus Steinheim bei Dillingen und seine Mutter Yvonne Grasselt führt das Restaurant Roggenkugel in der Dillinger Königstraße. Und die Roggenkugeln, das sind die selbstgemachten Energy-Balls, die es dort gibt. Prinz Lukas I. ist derzeit in Ausbildung zum Elektroniker. Bei Patrizia I., die Fröhliche aus Roßhaupten – sie ist 18 Jahre alt und befindet sich in Ausbildung zur Erzieherin – ist das ein bisschen einfacher. Patrizia Urian lacht: „Eine Erzieherin, die nicht fröhlich ist, das geht gar nicht.“

Wie kommt eine Prinzessin aus Roßhaupten zu einem Prinzen aus Steinheim? Am Freitag wurden sie inthronisiert und sie waren eines der ersten neuen Prinzenpaare im Landkreis Günzburg. Lukas Grasselt stammt nämlich ebenfalls aus Roßhaupten, beide haben die Röfinger Grundschule besucht und kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Die Roßhauptener Wurzeln des Prinzen sind auch der Grund dafür, dass er 2018 und 2019 beim Showtanz der Haldenwanger Gaudi mitwirkte.

Mit 18 wollten sie Prinzenpaar werden

Patrizia Urian ist schon seit Langem bei der „Gaudi“ dabei: Mit acht Jahren gehörte sie der Kindergarde an, dann den Kids, der Jugendgarde und der Prinzengarde. Inzwischen trainiert sie die Jugendgarde, ist Mitglied in der Jugendvorstandschaft – und jetzt Prinzessin. Ein Traum sei das schon immer gewesen, sagt sie. Und Prinz Lukas? „Mir ist gar nichts anderes übriggeblieben“, fügt er hinzu. „Wenn wir 18 sind, haben wir einmal gesagt, machen wir das Prinzenpaar.“ Anfang Oktober stand es dann fest, dass sie über Haldenwang regieren werden.

Umso verschiedener dagegen sind ihre Vorlieben: Bei Lukas Grasselt zählen vor allem Kartfahren und Snowboardfahren, bei Patrizia Urian sind es Tanzen und Reiten. Auch kulinarisch gibt es Unterschiede. Die gehen bei Prinz Lukas in Richtung indische Küche oder zu Sushi, Prinzessin Patrizia tendiert eher zur italienischen wie Spaghetti oder Pizza. Aber: es darf gerne auch selber gekocht werden – das gilt für beide.

Zwei Jahre kein Fasching, und jetzt gleich als Prinzenpaar in die Saison zu starten, wie fühlt man sich da? „Ein bisschen aufgeregt und kribbelig“, sagen sie. Zumindest bei der Inthronisation sei das so gewesen. „Wir lassen das jetzt auf uns zukommen und freuen uns auf schöne Auftritte und eine schöne Zeit mit der Haldenwanger Gaudi.“