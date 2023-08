Stimmungsvolles Konzert auf Schloss Haldenwang

Plus Unter dem Titel „Romantik pur“ spielten das Musica Antiqua Ensemble, Lea Maria Löffler und Ingrid Fraunholz in der stilvoll eingerichteten Bibliothek.

„Mit der Familie auf der Bühne zu stehen, ist für mich sehr schön und sehr vertraut. Wir sind ein eingespieltes Team" - so beschrieb die junge Harfenistin Lea Maria Löffler das Konzert auf Schloss Haldenwang. Ihr Vater Bernhard Löffler dirigierte das Streichquintett Musica Antiqua Ensemble aus Günzburg, ihre Mutter Ingrid Fraunholz präsentierte sich als Gesangssolistin.

Als Erstes stand das Harfenkonzert mit Orchesterbegleitung von Georg Friedrich Händel auf dem Programm. Der erste Satz ist marschmäßig, die Melodie besteht teilweise aus rasanten Sechzehntelläufen, teilweise aus Aufwärts- und Abwärtsdreiklängen über mehrere Oktaven. Diese tauchen auch im zweiten und dritten Satz wieder auf. Der zweite Satz ist balladesk, mal schluchzend und mal träumerisch in Moll, der dritte Satz jauchzend und tänzerisch beschwingt.