Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Ein Unbekannter streift in Konzenberg ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und fährt einfach weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag auf Freitag ist ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Auto in der Ritter-Kunz-Straße im Haldenwanger Ortsteil Konzenberg beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, streifte ein Unbekannter mit einem Fahrzeug unbekannter Art den geparkten Wagen an der linken Fahrzeugseite. Er verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 08222/96900 bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)