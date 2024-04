Haldenwang

Weitere Spielgeräte für Haldenwangs Spielplätze?

Beim Spielplatz in Hafenhofen soll geklärt werden, wo genau ein weiteres Spielgerät aufgestellt werden könnte.

Plus In den Ortsteilen Konzenberg und Hafenhofen gibt es Wünsche, auch für kleinere Kinder etwas zu bieten.

Von Peter Wieser

„Antrag für ein neues Spielgerät“, so lauteten zwei der Tagesordnungspunkte der Sitzung des Haldenwanger Gemeinderats am Mittwoch. Zum einen ging es um den Spielplatz im Ortsteil Konzenberg unterhalb des Kindergartens Mäusebär, zum anderen um den in Hafenhofen auf dem Platz neben der alten Schule.

Zu letzterem hatten Eltern nach einem Spielgerät für kleinere Kinder angefragt, um auch diesen etwas bieten zu können. Zudem liegt die letzte Beschaffung bereits lange Zeit zurück. Bürgermeisterin Doris Egger wies zunächst darauf hin, dass der Haushalt in diesem Jahr dafür keinen Betrag vorsehe und schlug vor, dies im kommenden Jahr zu berücksichtigen. Dritter Bürgermeister Martin Erber merkte an, dass die Wiese, auf der sich der Spielplatz befindet, als Festplatz genutzt wird, wo dann auch das Festzelt aufgestellt werde. Zunächst sollte abgesprochen werden, um welches Spielgerät es sich genau handle und wo genau es platziert werden solle. Mehrheitlich wurde beschlossen, dies zu klären und im Anschluss dann im Haushalt 2025 aufzunehmen. Etwas enttäuscht zeigte sich Sonja Foag, nachdem, wie sie sagte, wegen eines Festzeltes, welches zweimal im Jahr stehe, die Kinder nun kein weiteres Spielgerät bekämen.

