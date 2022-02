Haldenwang

Wie kann sich Haldenwang weiterentwickeln?

Plus Mit einem städtebaulichen Rahmenplan könnte die Gemeinde Ziele festlegen. Warum im Gemeinderat ein Feldweg für Diskussionen sorgt und wie es um die Lehmgrube steht.

Von Peter Wieser

In Haldenwang gibt es das Schloss, das Rathaus mit der Fläche davor, wo Veranstaltungen stattfinden könnten, den Dorfplatz oder den Bach, den man erlebbar machen könnte. „Das Potenzial ist vorhanden“, betonte Vera Winzinger, Architektin und Stadtplanerin aus Utting am Ammersee, in der Sitzung des Gemeinderats. Prägend seien die typischen Gebäudeformen, der Blick in die Umgebung und vor allem die Nähe zur Autobahn. In den Ortsteilen sei das ähnlich. Wie aber möchte sich Haldenwang weiterentwickeln?

