Haldenwang

06:00 Uhr

Wiener Konzertklänge zum Jahreswechsel begeistern im Schloss Haldenwang

Plus Das erste Jahresabschluss-Konzert im Schloss Haldenwang wird zur umjubelten Premiere. Zu hören war eine Reise durch die Wiener Unterhaltungsmusik.

Von Martin Gah

Es war eine Premiere: Zum ersten Mal gab es 2023 ein Jahresabschluss-Konzert im Schloss Haldenwang. Die Idee dazu hatte Bernhard Löffler, Musikschulleiter in Bühl und Dirigent der niederbayerischen Kammerphilharmonie. In Haldenwang trat ein Streichquintett aus diesem Orchester auf, ebenso die Sänger Ingrid Fraunholz und Cesar del Rio del Fuentes. Einen thematischen Schwerpunkt wollte Löffler bei der Auswahl des Programms bewusst nicht setzen, wie er im Anschluss an das Konzert erzählte. Er wollte einfach nur Freude an der Musik vermitteln, getreu Franz Lehárs Lied „Freunde, das Leben ist lebenswert“.

Eine Programmatik war aber an dem Abend dennoch zu erkennen, nämlich eine Reise durch die Welt der Wiener Unterhaltungsmusik. Großen Raum im Programm hatte Johann Strauß Sohn. Sein Walzer „An der schönen blauen Donau“ mit seiner wogenden Melodie wird im Radio oft zum Jahreswechsel gespielt. In der Streichquintett-Fassung wurden die Wechselspiele zwischen Streichern, Holzbläsern und Blechbläsern ersetzt durch Wechselspiele zwischen den hohen Streichern und dem Cello. Effektvoll war auch der Schluss, mit Tremoli der hohen Streicher und darüber einer Melodie aus Aufwärts- und Abwärtsdreiklängen vom Cello.

