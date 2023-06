Der VfL Günzburg schnappt sich Handball-Talent Kilian Weigl

Kilian Weigl durchlief beim TSV Friedberg alle Handball-Altersstufen. Er hätte in die A-Jugend-Bundesliga gehen können. Nun aber wechselt er zum VfL Günzburg.

Die VfL-Verantwortlichen um ihren Sportlichen Leiter Fabian Schoierer hatten ihn als „Wunschspieler“ bezeichnet, nun wird er ein Günzburger: Kilian Weigl sagte trotz einiger Angebote zu, in der kommenden Saison das weinrote Handball-Trikot zu tragen.

164 Tore in einer Bayernliga-Saison

Als A-Jugendlicher sorgte er bereits in der abgelaufenen Saison beim Günzburger Bayernliga-Kontrahenten TSV Friedberg für Aufsehen, erzielte 164 Tore. In der ausgezeichneten Friedberger Handballschule durchlief er von den Minis bis zu den Bayernliga-Männern alle Stationen und schaffte es mit viel Trainingsfleiß und dank eines überragenden Talents von der Schwaben-Auswahl bis in den DHB-Kader.

Nach dem Abstieg der Friedberger peilte Weigl nun eine neue Herausforderung an. Es war nicht sein primäres Ziel, in der A-Jugend-Bundesliga zu spielen. Er wollte sich im Männerhandball etablieren und dort weiterentwickeln. Seine Wahl fiel dabei auf den VfL Günzburg, dessen Cheftrainer Stephan Hofmeister kommentiert: „Das freut uns wirklich sehr. Super, dass er dem Handball in Schwaben erhalten bleibt.“ (AZ)

