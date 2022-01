Trainer Gábor Czakó verlässt die Handball-Familie des VfL Günzburg

Plus Coach Gábor Czakó hört zum Ende dieser Saison beim Handball-Drittligisten VfL Günzburg auf. Ein großes Ziel verfolgt er noch. Wird ein alter Bekannter sein Nachfolger?

Die Entscheidung sei ihm überaus schwer gefallen, versichert Gábor Czakó. Doch er hat sie getroffen: Der 50-Jährige wird mit Ende der laufenden Saison 2021/22 seinen Job als Trainer des Handball-Drittligisten VfL Günzburg beenden.