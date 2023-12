Landkreis Günzburg

17:20 Uhr

Hier tickt es richtig: Tobias Stumpf gibt Einblicke in seine Uhrmacherwerkstatt

Tobias Stumpf arbeitet jeden Dienstag in seiner Privat-Werkstatt. Seit 2020 ist er Uhrmachermeister.

Plus Werte schaffen und erhalten: Tobias Stumpf repariert Uhren aller Art. In unserer Serie über Handwerk im Kreis Günzburg ist der Uhrmacher auch in einer Audio-Slideshow zu hören.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Normalerweise ist es in Tobias Stumpfs kleinen Werkstatt nicht so ruhig. Wann immer er hier unten sitzt, lässt er eigentlich Musik oder Podcasts laufen. Heute ist lediglich ein kaum vernehmbares Klacken zu hören, wenn Stumpf vorsichtig die winzigen Teile eines Uhrwerks mit einer Pinzette aufhebt und langsam wieder zu einer Uhr zusammenfügt. "Ich war schon immer total fasziniert von diesen kleinen Uhrwerken", durchbricht Stumpf die Stille. Mit einem Monokel auf dem rechten Auge beugt sich der 32-Jährige über seinen Werktisch, sodass auch jedes Teil wieder an seinen ursprünglichen Platz gelangt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Werte schaffen und erhalten: Uhrmachermeister Tobias Stumpf repariert Uhren aller Art. In unserer Serie über das Handwerk in Günzburg gibt er Einblicke in seinen Beruf. Video: Nadine Ballweg

Seit 2020 ist Stumpf Uhrmachermeister, wollte ursprünglich ein Juweliergeschäft übernehmen. Doch der Zeitpunkt sei damals aus verschiedenen Gründen nicht der Richtige gewesen. So entstand schließlich sein Arbeitsmodell: Vier Tage in der Woche arbeitet er als Uhrmacher in Ulm. Der Dienstag ist sein "Werkstatt-Tag", an dem er sich im Keller seines Mietshauses eigenen Projekten widmet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen