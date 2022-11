Heimat-Check

vor 19 Min.

Durchgangsverkehr und ICE-Trasse: Aus Bubesheim kommt viel Kritik

Plus Bubesheim erreicht beim Heimat-Check unserer Zeitung nur einen der hinteren Plätze. Woran das liegt, lässt sich vor allem an den Meinungsbeiträgen der Teilnehmenden erkennen.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Womit sind die Bürgerinnen und Bürger zufrieden, was fehlt ihnen speziell an ihrem Ort? Das wollte die Günzburger Zeitung wissen. Erstmals gab es eine große, im August durchgeführte Online-Umfrage, den Heimat-Check. Dabei vergaben die Teilnehmenden in verschiedenen Kategorien Punkte von einem Punkt als negativste bis zehn Punkte als positivste Bewertung. 41 Bubesheimerinnen und Bubesheimer haben am Heimat-Check teilgenommen. Das sind 2,66 Prozent der 1543 Einwohner. Das Stimmungsbild, das sie zeichneten, sieht in fast allen Kategorien Verbesserungspotentiale. Über alle Themen hinweg erzielt Bubesheim 4,5 Punkte von maximal 10 möglichen Punkten. Das reichte im Landkreis-Ranking nur für einen der hinteren Plätze. Bubesheim, Waltenhausen und Winterbach bilden das Schlusslicht, alle drei Gemeinden zählen mit zu den zehn am schlechtesten bewerteten Gemeinden im Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen