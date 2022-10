Heimat-Check

vor 37 Min.

Lob und Kritik: So sehen unsere Leserinnen und Leser ihren Heimatlandkreis

Artikel anhören Shape

Wir haben Sie gefragt: Was schätzen Sie an Ihrer Heimat? Was geht besser? Einen Einblick in die knapp 800 Freitextantworten aus der Umfrage gibt es hier.