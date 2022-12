Alkoholisierter Autofahrer verursacht zwei Unfälle in Folge

Erst streift ein 23-Jähriger beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines Autos. Als ihn das Opfer zur Rede stellen will, beschädigt er ein zweites Mal dessen Wagen.

Am frühen Sonntagmorgen hat ein 23-jähriger Slowake gleich zwei Unfälle in Folge verursacht. Der Mann befuhr laut Polizei die Marktstraße in Ichenhausen in Richtung Krumbach und streifte dabei mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines in einer Parkbucht abgestellten Fahrzeugs eines 24-jährigen Mannes. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 23-Jährige einfach weiter. Da der Geschädigte im Fahrzeug saß und merkte, dass der Verursacher nicht anhält, fuhr er diesem nach und versuchte mittels Lichthupe auf sich aufmerksam zu machen.

Da der Fahrer nicht reagierte, überholte der Geschädigte den Unfallverursacher. Daraufhin fuhr dieser auf das Fahrzeug auf und hielt dann im weiteren Verlauf an. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Günzburg stellte bei dem 23-jährigen Slowaken Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Unfallverursacher muss Führerschein abgeben

Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des Verursachers einbehalten. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1000 Euro. Gegen den 23-jährigen Verursacher wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von Alkohol ermittelt. Außerdem musste der 23-Jährige, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, eine Sicherheitsleistung bezahlen. (AZ)