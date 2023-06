Bauarbeiten zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren werden abgeschlossen

Nach etwa dreieinhalb Monaten Bauzeit wird die Staatsstraße 2023 zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren wieder dem Verkehr übergeben.

Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts östlich von Ichenhausen Ende des Jahres 2021 werden nun auch die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt bis nach Ettenbeuren planmäßig abgeschlossen. Ab Freitag, 16. Juni, um 12 Uhr mittags kann dort wieder der Verkehr rollen. Damit ist der komplette knapp vier Kilometer lange Streckenabschnitt erneuert. "Profitiert haben wir vom außerordentlich guten Baufortschritt der ausführenden Firmen und hervorragender Planung und Bauleitung", lobt Henrik Vosdellen, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Krumbach, die beteiligten Baufirmen und sein Team am Staatlichen Bauamt.

Die Staatsstraße 2023 war stark in die Jahre gekommen und wies erhebliche Risse, Unebenheiten und Schadstellen auf. Wie es in einer Pressemitteilung des Staatlichen Bauamts Krumbach heißt, wurde im zweiten Bauabschnitt der gesamte bituminöse Straßenaufbau entfernt und durch einen Asphaltaufbau nach aktuellem Stand der Technik, entsprechend der Verkehrsbelastung, ersetzt. Zur Stabilisierung des Oberbaus wurde darunter zusätzlich eine zehn Zentimeter starke Schottertragschicht eingebaut. Neben der Oberbauverstärkung und Asphalterneuerung auf freier Strecke wurden die Asphaltdeckschichten der Ortsdurchfahrt in Ettenbeuren und des straßenbegleitenden Radwegs zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren erneuert.

Der Radweg zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen wurde saniert

"Mit der Sanierung dieser Staatsstraße ist die Verkehrssicherheit auf dieser Strecke wieder bestens hergestellt. Auch die Sanierung des Radweges trägt dazu bei, dass hoffentlich mehr Menschen das Rad zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen nutzen", erklärte Kammeltals Bürgermeister Torsten Wick. Robert Strobel, Bürgermeister der Stadt Ichenhausen, ergänzte: "Die Sanierung der Straße war dringend nötig wegen der gefährlichen Spurrinnen und ihrer in die Jahre gekommenen Substanz. Damit sind die Straße und der Radweg wieder prima auf Vordermann gebracht worden."

Der Freistaat Bayern hat in den vergangenen Jahren etwa zweieinhalb Millionen Euro in die Sanierung des Streckenzugs investiert. Die Sanierung des Radwegs schlägt dabei mit circa 200.000 Euro zu Buche. Daran beteiligt sich die Bundesrepublik Deutschland im Rahmen des Radwegeförderprogramms "Stadt und Land" mit 75 Prozent der Baukosten. (AZ)