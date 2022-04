Bub springt in Ichenhausen auf die Straße und wird von Auto erfasst

Zum Glück ist der Achtjährige nur touchiert worden. Er kommt mit leichten Verletzungen davon.

Leichte Blessuren erlitt ein acht Jahre alter Bub, der am Samstagnachmittag in der Straße Am Birketle beim Spielen unvermittelt auf die Fahrbahn sprang. Er wurde er von einer Pkw-Fahrerin mit ihrem Wagen touchiert. Der Bub ist im Nachgang vom Rettungsdienst behandelt worden. (AZ)