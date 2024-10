Eingeschlagene Fensterscheibe an Firmengebäude in Ichenhausen

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Firmengebäude in der Poststraße in Ichenhausen ein und beschädigten die Einzäunung des Firmengeländes. Insgesamt ist ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstanden. Am Dienstagnachmittag meldete eine Anwohnerin einen weiteren Vorfall. Sie hörte ein lautes Klirren und konnte daraufhin sehen, dass Jugendliche die Scheibe erneut eingeworfen haben und in Richtung Bahngleise flüchteten. Weitere Zeugen, die zu dem Vorgang sachdienliche Hinweise oder Angaben zu den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Günzburg unter der Nummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fensterscheibe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Firmengebäude Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis