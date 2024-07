Heißer Kaffee und Fäuste: Streit in Ichenhausen eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Männern in Ichenhausen ist am Samstag eskaliert, beide haben dabei einander verletzt. Laut Polizei kam es am Samstagvormittag vor einem Wohnhaus in Ichenhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen und einem 52-Jährigen. Im Laufe einer Streitigkeit schüttete der 40-Jährige heißen Kaffee über den Oberkörper des 52-Jährigen. Dieser schlug dem 40-Jährigen daraufhin mit der Faust in sein Gesicht. Die zwei Beteiligten waren alkoholisiert. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auseinandersetzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis