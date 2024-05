Ichenhausen

vor 48 Min.

Ichenhausen erhöht die Eintrittspreise für das Freibad

Plus Wenn das Stadtbad an der Günz am 15. Mai eröffnet, müssen Gäste höheren Eintritt bezahlen. Ein Stadtrat möchte Kindern unter sechs Jahren die Kosten ersparen.

Von Heike Schreiber

Nur noch wenige Tage müssen sich Freibadliebhaber gedulden, dann können sie in Ichenhausen wieder ins kühle Nass springen. Am 15. Mai wird das Bad nach der Winterpause wieder eröffnet – dann allerdings müssen die Gäste ein bisschen tiefer ins Portemonnaie greifen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Eintrittspreise moderat zu erhöhen. Dass man um eine Steigerung nicht drumherum kommt, war allen im Vorfeld klar gewesen. Trotzdem war das Thema keineswegs schnell abgehakt. Die Idee Reinhold Lindners, Kinder bis sechs Jahren freien Eintritt zu gewähren, führte zu einer langen Diskussion.

Der Saisoneröffnung traditionell am 15. Mai steht laut Bürgermeister Robert Strobel nichts entgegen. Das Stadtbad an der Günz sei pünktlich einsatzbereit. Nur eines musste der Rathauschef noch rechtzeitig klären: Welche Eintrittspreise sollen zum Start verlangt werden? Preisliche Anpassungen seien unbedingt notwendig, um die allgemeinen Kostensteigerungen wie Inflation, Betriebs- und Personalkosten, abzufangen. "Wir erhöhen ja nur ein bisschen", betonte Strobel. Der Vorschlag der Verwaltung: Eine Einzelkarte wird um 50 Cent auf 3,50 Euro erhöht, eine Zehnerkarte soll statt 25 nun 30 Euro kosten. Die Saisonkarte für Einzelpersonen soll von 45 auf 50 Euro angehoben werden, Verheiratete mit Kindern bis 18 Jahre müssen künftig 70 Euro und damit zehn Euro mehr als bisher zahlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen