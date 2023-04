Ichenhausen

18:20 Uhr

Ichenhausen stimmt zähneknirschend einer neuen Flüchtlingsunterkunft zu

Plus Der Landkreis hat ein Wohnhaus an der B16 in Ichenhausen angemietet, das als Einrichtung für Asylbewerber dienen soll. Seitens der Stadt gab es durchaus Bedenken.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Zwei Flüchtlingsunterkünfte gibt es bereits in Ichenhausen. In Kürze soll eine weitere hinzukommen. Eine Alternative hat die Stadt Ichenhausen nicht gehabt, wie Bürgermeister Robert Strobel in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses betonte. Ichenhausen müsse seinen Beitrag zur Flüchtlingskrise leisten, der Hauseigentümer sei sich mit dem Landkreis einig geworden, die Rechtslage eindeutig. Dem Bauausschuss blieb also keine andere Wahl, als der Umnutzung eines Gebäudes in der Günzburger Straße zuzustimmen. "Wenn auch nicht mit Freude", wie es Strobel ausdrückte.

Das Gebäude an der Günzburger Straße existiert seit mehreren Jahrzehnten. Einst war hier ein Wirtshaus, das älteren Ichenhausern noch als Kronenkeller in Erinnerung sein dürfte. Zuletzt wurde das Gebäude als Wohnhaus genutzt. Der neue Eigentümer hat nun bei der Stadt einen Bauantrag für eine Unterkunft für bis zu 40 Asylbewerber eingereicht. Wie Strobel in der Sitzung erklärte, ist der Mietvertrag zwischen Antragsteller und Landkreis bereits geschlossen. Am Gebäudeäußeren soll sich nichts verändern, lediglich im Innenbereich sollen weitere Türen und Trennwände eingebaut werden.

