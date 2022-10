Ichenhausen

18:00 Uhr

Ichenhausen will für jeden Stadtteil einen öffentlich zugänglichen Defibrillator

Künftig soll in allen Stadtteilen in Ichenhausen an den jeweiligen Feuerwehrgerätehäusern ein Defibrillator platziert werden, der für alle zugänglich ist.

Plus Ein Antrag der Feuerwehr Oxenbronn bringt die Stadt dazu, tiefer in das Thema einzusteigen. Bürgermeister Strobel möchte einheitliche Strukturen im Stadtgebiet.

Thomas Stocker wird diesen Moment nicht vergessen. Es war im April, als der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oxenbronn privat Erste Hilfe leisten und einen Mann reanimieren musste. Zum Glück sei ihm das gelungen und es gehe dem Patienten heute verhältnismäßig gut, doch wie Stocker an die Stadt Ichenhausen schrieb, hätte er viel schneller helfen können, wenn es in dem Stadtteil einen öffentlich zugänglichen Defibrillator gegeben hätte. Er stellte deshalb den Antrag, ob die Stadt nicht ein solch lebensrettendes Gerät am Feuerwehrgerätehaus installieren und die Kosten dafür übernehmen könnte. Bürgermeister Robert Strobel nutzte die Gelegenheit, in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses nicht nur über diesen Antrag abstimmen zu lassen, sondern noch einen Schritt weiterzugehen. Seiner Meinung nach sollte in allen Ichenhauser Stadtteilen mindestens ein Defibrillator sein, auf den im Notfall jeder Bürger zurückgreifen kann.

