Ichenhausener müssen Gehwege nur noch bei Bedarf kehren

In vielen Kommunen haben die Bürger nach wie vor die Pflicht, die Gehwege vor ihrem Haus sauber zu halten. Jetzt wird in Ichenhausen die Verordnung geändert.

Plus Wegen eines Gerichtsurteils muss Ichenhausen die Verordnung zur Reinigung der öffentlichen Straßen anpassen. Bürgermeister Strobel ist damit nicht glücklich.

Von Heike Schreiber

Es war klipp und klar geregelt: Stets am ersten Samstag im Monat mussten die Bürger in Ichenhausen die öffentlichen Gehwege vor ihren Grundstücken kehren. So stand es seit vielen Jahren schwarz auf weiß in der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen. Jetzt muss die Stadt diese Verordnung anpassen, in Kürze gilt dann, dass die Bewohner nur noch nach Bedarf kehren müssen. Das Thema musste der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung als einzigen Tagesordnungspunkt behandeln. Bürgermeister Robert Strobel machte keinen Hehl daraus, dass er die neue Regelung nicht für die beste hält.

