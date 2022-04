Ichenhausen

18:00 Uhr

Ichenhauser CSU drängt auf ein Konzept für Streuobstwiesen

Plus Streuobstanbau muss nach Ansicht der CSU wiederbelebt werden. Da es ab Herbst ein Förderprogramm der Bayerischen Regierung gibt, sollte Ichenhausen nicht warten.

Von Heike Schreiber

Gundremmingen hat schon eine, Jettingen-Scheppach auch. Und wenn es nach der Ichenhauser CSU geht, soll es auch in Ichenhausen bald Streuobstwiesen geben. Da im Herbst ein neues Förderprogramm der Bayerischen Staatsregierung startet, sollte nach Ansicht der CSU-Fraktion die Stadt so schnell wie möglich aktiv werden und Grundstücke suchen, die sich für ein solches Projekt eignen. In der jüngsten Bau- und Umweltausschuss-Sitzung wurde über den Antrag beraten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen