Investor plant großen Neubau für Betreutes Wohnen in Ichenhausen

Plus Im Bauausschuss bekommen die Räte einen ersten Eindruck des Vorhabens, das die Stadt aber in Ruhe prüfen will. Was bislang bekannt ist.

Es klingt wirklich vielversprechend, was ein Investor in Ichenhausen plant. Er möchte auf einem Gelände an der Krumbacher Straße eine Wohnanlage für Betreutes Wohnen hinstellen, die Rede ist von drei Gebäuden mit jeweils 24 Appartements. Bürgermeister Robert Strobel machte gleich zu Beginn der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses klar, dass an diesem Abend keine Entscheidung darüber getroffen werden soll. Es handle sich lediglich um eine Bauvoranfrage, die im Gremium erstmals vorgestellt werden solle. Er selbst bezeichnete es als "großes Vorhaben, ein spannendes für die Stadt". Bei der Entscheidung müsse und wolle man sich aber Zeit lassen.

