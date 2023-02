B16-Umfahrung: CO₂-Emissionen "wurden grob falsch berechnet"

Plus Straßenbauprojekte sind viel klimaschädlicher, als im Bundesverkehrswegeplan angegeben: Das ergibt ein BUND-Gutachten. Besonders "schöngerechnet" wurde der B16-Ausbau.

"Grob falsch", "in keiner Weise adäquat ermittelt" und "extrem widersprüchlich" sind Worte, mit denen der Bund Naturschutz (BUND) die Bilanzrechnung der geplanten Ortsumfahrung Ichenhausen-Kötz beschreibt. Die B16-Umfahrung ist eines von vier deutschen Straßenbauprojekten, die vom Verkehrsplanungsbüro RegioConsult genauer untersucht wurden. Das Gutachten, das vom BUND in Auftrag gegeben wurde, offenbart große Fehlberechnungen im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030.