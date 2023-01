Ichenhausen

Kommandant: Angriffe auf Einsatzkräfte gefährden Nachwuchsgewinnung

Ereignisse in der Silvesternacht, bei denen in Berlin und anderen deutschen Städten Polizei- und Rettungskräfte angegriffen wurden, beschäftigen auch den Ichenhauser Feuerwehrkommandanten. Das Bild zeigt einen Feuerwehrmann in Düsseldorf, der einen in Brand gesteckten Papiercontainer löscht.

Plus Ichenhausens Feuerwehrchef Ralf Berchtold leitet von den Übergriffen in Berlin mögliche Folgen ab. Es gab auch erfreuliche Nachrichten in der Dienstversammlung.

Die Ereignisse der Silvesternacht in Berlin wirken sich bis nach Ichenhausen aus. Davon ist Ralf Berchtold überzeugt. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr erwähnte die teils massiven Übergriffe auf viele Einsatzkräfte. Solche "inakzeptablen Vorkommnisse" trügen nicht dazu bei, Jugendliche und Erwachsene für ehrenamtliche oder hauptamtliche Kräfte bei der Feuerwehr zu gewinnen. Berchtold forderte gesetzliche Konsequenzen auf höchster Ebene.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

