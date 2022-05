Ichenhausen

19:00 Uhr

Musikalischer Frühling: Walzer, Wein und Wien in Ichenhausen

Musikalischer Frühling in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen. Drei Sopranistinnen und ein Pianist in Wiener Frühlingsfeierlaune: (von links) Barbara Buffy, Matthias Hammerschmitt, Brigitte und Anna-Maria Thoma.

Plus Auf walzerseligen Wolken schwebte der Musikalische Frühling in Ichenhausen ein. Drei Sängerinnen gaben Wiener Leichtigkeit im Dreivierteltakt.

Von Helmut Kircher

Wer zwitschert denn da von plaisir d’amour, von amore, bella napoli und schweigenden Lippen lustiger Witwen? Drei Nachtigallen sind’s, mit evergreenenden Canzones, Pariser love-dreams und a bisserl Grinzingschmäh aus der Hauptstadt des Frühlings, Wien. Sopranissimo! Wie schon in den vergangenen Jahren hatten sich Barbara Buffy, Brigitte und Anna-Maria Thoma mit Klavierbegleiter Matthias Hammerschmitt die ehemalige Synagoge Ichenhausen auserkoren, um, eingebunden in einen Strauß zeitlos blühender Schlager und endlos schokoladiger Operettenohrwürmer, das musikalische Spiegelbild ach so guter alter Zeiten mit dem Charme neuzeitlicher Chansons und unsterblichkeitsverdächtiger Songs zu vereinen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .