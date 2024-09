Neue Anpflanzung am Ehrenmal in Ichenhausen

Das Ehrenmal an der westlichen Außenmauer des Friedhofs Ichenhausen erhielt auf Vorschlag der stellvertretenden CSU-Stadtratsfraktionsvorsitzenden Heike Glassenhart eine neue Anpflanzung. Auch die Wege zum Ehrenmal wurden in diesem Zuge vom Bauhof auf Vordermann gebracht. Auf den Tafeln an der Friedhofsmauer sind die 560 Namen aller Ichenhauser Opfer der beiden Weltkriege und der Gewaltherrschaft ohne Unterscheidung von Rasse, Geschlecht und Religion aufgeführt. Der Stein vor dem Ehrenmal wurde von der Ichenhauser Künstlerin Barbara Quintus gestaltet. Und der Hügel, auf dem das Mahnmal steht, symbolisiert jenen Berg, von dem Christus seine weltbewegende Bergpredigt hielt. Die Kränze, die am Volkstrauertag am Kriegergedächtnisbrunnen neben der Stadtpfarrkirche niedergelegt werden, werden im Anschluss immer zu diesem Ehrenmal gebracht und dort niedergelegt. (AZ)

