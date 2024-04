Ichenhausen

18:00 Uhr

Neues Hotel Nice in Ichenhausen steht kurz vor der Eröffnung

Ichenhausen hat bald ein neues Hotel: Das Hotel Nice eröffnet am 1. Mai. Geschäftsführerin Stephanie Thomma präsentiert vorab die Familienzimmer.

Plus Die Kernstadt in Ichenhausen hat ab 1. Mai wieder ein Hotel. Der Weg dahin war kein leichter. Auch zuletzt erlebte die neue Hotelchefin Pleiten, Pech und Pannen.

Von Heike Schreiber

Jahrelang lag das 2600 Quadratmeter große Areal neben dem evangelischen Gemeindezentrum in Ichenhausen brach. Meterhoch wuchsen hier nur Gestrüpp und Gras. Die Bagger, die im vergangenen Sommer angerückt sind, haben es plattgemacht. Seitdem ist das Grundstück nicht mehr wiederzuerkennen. In nur wenigen Monaten ist hier ein neues Hotel mit 16 Zimmern und sechs Ferienwohnungen entstanden, das am 1. Mai unter dem schmucken Namen "Nice" seine Türen für Gäste öffnen wird. Geschäftsführerin Stephanie Thomma hat vorab schon einen Blick ins Innere ermöglicht und erklärt, warum die Bauarbeiten nicht ganz nach Plan verliefen.

Stephanie Thomma kommt der Besucherin mit einem großen Lächeln auf den Lippen entgegen. Die 42-Jährige wirkt locker und entspannt, Baustellenstress und Berufswechsel scheinen ihr nichts auszumachen. Sie hat erst kürzlich ihren jahrelangen Job als Krankenschwester an den Nagel gehängt, um als Hotel-Geschäftsführerin in eine komplett andere Branche zu wechseln. "Ich bereue nichts", sagt sie. Für die gebürtige Ebersbacherin, die das Projekt mit ihrem Ehemann Markus und ihrem Bruder Marcus Grau stemmt, geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung.

