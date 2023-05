Polizisten am Bahnhof Ichenhausen angegriffen: Beamter dienstunfähig verletzt

Zweimal gab es am Dienstagabend größere Auseinandersetzungen zwischen jungen Männern und der Polizei am Bahnhof Ichenhausen. Ein Angreifer sitzt nun in U-Haft.

In den Abendstunden des Dienstages ist gegen 19.40 Uhr ein 26-jähriger Mann am Bahnhof Ichenhausen von Zivilpolizisten kontrolliert worden. Im Rahmen der Feststellung der Identität versuchte die Person zu flüchten und konnte nach kurzer Verfolgung von den Beamten eingeholt werden. Wie die Polizei berichtet, ließ sich der junge Mann allerdings nicht freiwillig festhalten. Er schlug mit den Händen und trat mit den Füßen aktiv gegen die Polizeibeamten. Hierbei wurden beide Beamte verletzt. Einer der Beamten (24 Jahre) konnte daraufhin seinen Dienst aufgrund starker Schmerzen im Knie nicht fortsetzen, teilt die Polizei mit. Der 26-Jährige wurde trotz der Gegenwehr unverletzt festgenommen. Ihm gelang es allerdings, eine unbekannte Substanz, welche er aus seiner Hosentasche in den Mund gesteckt hatte, herunterzuschlucken.

Hat der Mann am Bahnhof Ichenhausen Drogen geschluckt?

Weil nicht auszuschließen war, dass es sich hierbei um ein Betäubungsmittel oder eine anderweitig gesundheitsgefährdende Substanz handelte, wurde ein Notarzt hinzugezogen. Dieser riet zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Da der junge Mann laut Polizeibericht zurückliegend bereits mit dem Gesetz in Konflikt geraten war und auch keinen gemeldeten Wohnsitz aufweisen konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen eine richterliche Vorführung an. Diese Vorführung in den Vormittagsstunden des Mittwochs erbrachte als Resultat eine Aufnahme in Untersuchungshaft. Erschwerend kam nämlich zu den vorgenannten körperlichen Übergriffen hinzu, dass durch den 26-jährigen Mann wiederholt beleidigende Worte gegenüber den Polizisten, dem Staatsanwalt und dem Richter ausgestoßen worden sind.

Wieder werden zwei Polizeibeamte in Ichenhausen angegriffen

Nur eine Stunde später kam es am Dienstag an der gleichen Stelle erneut zu einem körperlichen Übergriff auf Polizeibeamte. Nach einer Mitteilung aus der Bevölkerung, dass sich verdächtigte Personen am Bahnhof herumtreiben würden, sichtete eine Polizeistreife zwei junge Männer. Von einem der beiden war den Beamten bekannt, dass ein Haftbefehl gegen ihn besteht.

Als die Polizisten den Mann verhaften wollten, beleidigte und bedrohte der 18-Jährige sie. Und wieder: Laut Polizeibericht griff auch dieser junge Mann die Beamten körperlich an und verteilte Kopfstöße und Schläge. Dabei wurden drei Polizisten verletzt, sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der Heranwachsende konnte letztlich gefesselt und in Haft genommen werden. Er wird nun seine Strafe aus einem anderen Verfahren in einer Justizvollzugsanstalt absitzen. (AZ)

