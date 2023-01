Ichenhausen

vor 10 Min.

Probleme am Bahnhof Ichenhausen wegen Defekts an Stellwerk

Bei Ichenhausen löste ein Defekt an einem Stellwerk Probleme aus. Zugverspätungen sind die Folge.

Artikel anhören Shape

Ein Defekt in einem Stellwerk in Ichenhausen hat am Freitag über mehrere Stunden zu Störungen im Bahnverkehr geführt.

Betroffen sind Züge der Bahnstrecke Mindelheim Günzburg, wie ein Bahn-Sprecher mitteilte. Reisende und Pendler müssen sich daher auf Verspätungen gefasst machen. Die Probleme begannen demnach im Bereich eines Stellwerks in Ichenhausen und haben Verspätungen von rund 20 Minuten im Fern- und Regionalverkehr zur Folge. Mitarbeiter der Deutschen Bahn arbeiten derzeit daran, den technischen Defekt am Stellwerk zu beheben. (AZ) Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Themen folgen