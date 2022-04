Radioaktives Gestein landet im Landkreis Günzburg: 41-Jähriger kontaminiert

Strahlende Steine, die nach Ichenhausen gebracht wurden, lösen einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Ein Strahlenschutzexperte analysiert das Gestein.

Zu einem Großeinsatz ist es am Donnerstagabend in Ichenhausen gekommen: Ein 63-Jähriger aus Ichenhausen war bei einer Entrümpelung eines Gewerbebetriebs im Bereich Aalen in Baden-Württemberg. Dort nahm er unter anderem einen Karton an sich, den er mit nach Hause in den Landkreis Günzburg brachte. Als er wieder in Ichenhausen ankam, öffnete der Mann gemeinsam mit einem 41-Jährigen den Karton, ohne zu wissen, was sich darin befand. Es kam ein weiteres Behältnis zum Vorschein, das auf einen strahlenden Inhalt hinwies, dazu mehrere Gesteinsbrocken.

49 Bilder So lief der Großeinsatz wegen radioaktiver Steine in Ichenhausen ab Foto: Mario Obeser

Da der 41-Jährige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, informierte er – so die Polizei – sofort die Integrierte Leitstelle Donau-Iller, die gegen 16.43 Uhr einen Einsatz auslöste. Parallel dazu lud er den Karton auf den Anhänger eines Gespanns und brachte die Fahrzeuge auf freies Feld südöstlich von Ichenhausen.

Die Feuerwehr Ichenhausen misst nur eine schwache Strahlung

Erste Messungen der Freiwilligen Feuerwehr Ichenhausen sowie des ebenfalls alarmierten Gefahrguttrupps des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West aus Memmingen ergaben, dass das Gestein lediglich schwache Strahlung abgibt, die nur in einem Umkreis von wenigen Metern oder im direkten Kontakt mit dem Gestein gesundheitsgefährdend wirken kann. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Die Freiwillige Feuerwehr führte bei beiden Männern ebenfalls eine Strahlenmessung durch, diese ergab, dass der 41-Jährige leicht kontaminiert war. Er wurde daher vorsorglich dekontaminiert.

Das radioaktive Gestein aus Aalen stammt von einem Sammler

Zu dem Großeinsatz kam auch der Leiter des regionalen Strahlenschutzzentrums Neuherberg, Dr. Werner Kirchinger. Bundesweit gibt es sieben solcher Strahlenschutzzentren. Dieser Experte wurde vom Bayerischen Landeskriminalamt angefordert, um zu prüfen, ob der Betroffene noch kontaminiert ist und ob medizinische Maßnahmen ergriffen werden müssen. Er konnte Radium 226 messen. Die Stärke der gemessenen Strahlung war allerdings nur gering. "Wer im Bayerischen Wald oder in der Oberpfalz spazieren geht, hat solches Gestein unter den Füßen", erklärt Dr. Kirchinger. Das Gestein stammte von einem Sammler, welcher geologische Steine gesammelt hatte.

Die Feuerwehr besorgte eine große Trommel einer dünnen Folie, ähnlich einer Frischhaltefolie und wickelte diese in mehreren Schichten um den kompletten Anhänger, um diesen für den Abtransport vorzubereiten. Damit sollte ein eventuelles Austreten von Staub in die Umgebung vermieden werden. Ebenso wurde der Abrollbehälter Hochvolt der Firma Hölldobler, der zum Abkühlen und Abtransport von E-Fahrzeugen bei Bränden dient, an die Örtlichkeit angefordert, um den Anhänger in diesen zu verladen, womit nochmals ein erhöhter Schutz gewährleistet werden kann. Aufgrund der Höhe des Anhängers musste ein Autokran der gleichen Firma anrücken, um den Anhänger von oben in diesen zu heben. Nachdem schließlich alles transportsicher verladen und verpackt war, fuhr der Lkw mit dem Rollcontainer und der Autokran mit Begleitung der Polizei zum zuständigen Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg, wo der Anhänger samt Inhalt übergeben wurde. Dies fand schließlich nach Mitternacht statt.

Beamte des Polizeipräsidiums Aalen nahmen die Ermittlungen zur genauen Herkunft und Lagerung des Gesteins in dem Gewerbebetrieb auf.

Neben der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und die Kreisbrandinspektion Günzburg vor Ort. Kurzzeitig war auch ein Einsatzzug mit mehreren Polizeifahrzeugen am Sammelpunkt am Feuerwehrgerätehaus Ichenhausen.